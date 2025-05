per Mail teilen

Monatelang konnten auf der Mosel keine Schiffe fahren, weil ein Frachter eine Schleuse bei Müden gerammt hatte. Jetzt hat das Amtsgericht entschieden, wer verantwortlich war.

Anfang Dezember 2024 war ein Frachter auf der Mosel ungebremst in die Schleuse bei Müden gefahren. Sie war so stark beschädigt, dass es Monate dauerte bis die Schleuse wieder intakt war. 70 Schiffe stauten sich die Mosel hinauf. Damit die Schiffsleute Weihnachten nicht auf der Mosel festsaßen, wurden alle Schiffe aufwendig notgeschleust. Erst im Februar, also zwei Monate später, konnten Schiffe wieder durch die reparierte Schleuse fahren.

Unfallfrachter fuhr im Autopilot

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, blieb lange ein Rätsel. Im April 2025 stand fest: Das Schiff war im Autopilot-Modus gefahren. Warum der Schiffsführer nicht eingegriffen hatte, ist bis heute nicht bekannt. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum wurden nicht gefunden.

Fahrlässige Gefährdung des Schiffsverkehrs

Durch den Unfall ist nach Angaben der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn ein Schaden von etwa 5,4 Millionen Euro entstanden. Nun wurde gegen den 27-jährigen Schiffsführer ein Strafbefehl verhängt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz und das Amtsgericht Sankt Goar bestätigten einen Bericht der Rhein-Zeitung . Ihm wird fahrlässige Gefährdung des Schiffsverkehrs vorgeworfen. Er muss eine Geldstrafe zahlen. Wie hoch sie ist, teilte das Gericht nicht mit. Der Strafbefehl sei rechtskräftig, heißt es.