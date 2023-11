Nach Lkw-Brand ist A61 bei Koblenz wieder frei

Die A61 von Koblenz nach Ludwigshafen ist auf Höhe der Raststätte Mosel-West wieder frei befahrbar. Wegen eines Lkw-Brandes musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden.

Nach Angaben der Autobahnpolizei war der kleine Lastwagen beladen mit Rohren und Schrauben von Koblenz in Richtung Ludwigshafen auf der A61 unterwegs. Der Fahrer hatte selbst das Feuer in dem Motorraum bemerkt und zusammen mit der Feuerwehr relativ schnell gelöscht. Ein größerer Schaden am Laster und der Ladung konnte so verhindert werden.

Fahrer leicht verletzt

Weil auch Öl ausgelaufen war, musste die Autobahn aber 20 Minuten komplett gesperrt werden. Der rechte Fahrstreifen blieb noch zwei Stunden für die Reinigung blockiert. Als Brandursache geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.