Nach Insolvenz der Lebenshilfe: Kurzfristige Lösung für Betroffene

Die Verwaltung des Rhein-Lahn-Kreises hat nach eigenen Angaben eine kurzfristige Lösung für die Insolvenz der Lebenshilfe Rhein-Lahn gefunden. Demnach können Betroffene auf zwei andere Hilfseinrichtungen ausweichen. Die Lebenshilfe Rhein-Lahn hatte bislang Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung betreut, unter anderem in Form von Begleitpersonen für Schülerinnen und Schüler. Vergangene Woche hatte die Lebenshilfe erklärt, dass sie insolvent sei und den Betrieb bereits am 1. Juni einstelle. Damit hätten auch alle Betreuer ihre Jobs verloren. Nun übernehmen den Angaben zufolge die Stiftung Scheuern und die Lebenshilfe Diez/Limburg diese Arbeitsverhältnisse. Betroffene könnten so ihre Betreuer behalten, die dann bei einem neuen Arbeitgeber angestellt werden sollen. Wegen bürokratischer Hürden könne dieser Umstieg in einigen Fällen aber einige Wochen dauern, heißt es von der Kreisverwaltung.