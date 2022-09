Nach Brand in Neuwied: Gefundene Leiche identifiziert

Nach dem Wohnhausbrand in Neuwied Anfang September konnte die gefundene Leiche als die Wohnungsinhaberin identifiziert werden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus.

An der Leiche der 54-jährigen Wohnungsinhaberin hatten die Ermittler nach eigenen Angaben Spuren von Gewalteinwirkung entdeckt. Beschuldigt wird ein 27 Jahre alter Mann, der sich seit Montag in der Justizvollzugsanstalt Koblenz befindet. Ob es sich dabei um einen Verwandten des Opfers handelt, wollte die Staatsanwaltschaft nicht bestätigen.

Brandursache ist noch nicht bekannt

Der Mann werde jetzt psychologisch untersucht. Dabei soll laut Staatsanwaltschaft festgestellt werden, ob er zum Tatzeitpunkt schuldfähig gewesen ist. Der genaue Ablauf der Tat und wie es zu dem Feuer kam, ist den Angaben zufolge bislang noch unbekannt. Auch zur Schadenshöhe hat die Staatsanwaltschaft bislang keine Angaben gemacht.

Haus in Neuwied in Vollbrand - Wohnunsbesitzerin tot geborgen

Das Feuer war nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht zum 8. September gegen 1:30 Uhr in einem Wohnhaus in Neuwied ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Haus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr hatte ein Übergreifen der Flammen auf andere Häuser verhindern können. Sie konnte die Wohnungsinhaberin aber nur noch tot bergen.