Die Naturschutzorganisation NABU hat an der Westerwälder Seenplatte in diesem Frühjahr mehr als 5.000 Amphibien wie Kröten und Molche an den Straßen eingesammelt. Dafür hatte der NABU wieder mehrere Schutzzäune aufgestellt. Wie der NABU mitteilt, saßen jeden Abend bis zu 650 Erdkröten in den Eimern entlang der Schutzzäune. Diese seien von vielen freiwilligen Helfern über die Straße sicher zu den Weihern gebracht worden.