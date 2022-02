Westerwälder Seenplatte: NABU-Bilanz nach Abfischen

per Mail teilen

Beim Abfischen des Dreifelder Weihers im Westerwald sind rund 7,5 Tonnen Karpfen gefangen worden. Das teilte der Naturschutzbund Deutschland (NABU) mit. Die Karpfen würden den Grund durchwühlen und so die Wasserqualität verschlechtern. Aus dem kleineren Postweiher seien zudem viele Hechte in andere Teiche verteilt worden, weil zu viele von ihnen eine Gefahr für die Küken der Wasservögel seien. Bei der Aktion entdeckten die Naturschützer viele Kleinfische wie Moderlieschen und Dreistachliger Stichling, die Nahrung für verschiedene Wasservögel seien. Beim Abfischen hatten einige Freiwillige aus der Region geholfen. Das Wasser der Weiher wurde dafür bereits vor einigen Wochen abgelassen. Wenn die Teiche wieder mit Wasser gefüllt sind, soll ein Teil der Kleinfische in die Weiher zurückgesetzt werden. Bis dahin würden Zugvögel wie Kraniche die offenen Schlammflächen zum Rasten nutzen.