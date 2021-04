per Mail teilen

In Betzdorf im Kreis Altenkirchen ist ein neues Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) eröffnet worden. Für Stadt und Region ist das ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Ärztemangel.

Zwei Allgemeinmediziner und zwei Fachärzte für Innere Medizin konnten für das MVZ gewonnen werden, teilte Geschäftsführer Jakob Wiens mit. Sie werden den Angaben zufolge in der Anfangsphase im Wechsel arbeiten, sodass immer ein Arzt in der Praxis ist. Betrieben wird das MVZ von einem Arzt aus Hamm im Westerwald, der dort und in Neunkirchen bereits Ärztehäuser betreibt.

Lange Suche nach Hausärzten für Betzdorf

Betzdorfs Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer (SPD) freut sich nach eigenen Angaben über das neue Ärztehaus. "Das ist ein Glücksfall, nicht für mich, aber für Betzdorf und die ganze Region. Deswegen geht es mir jetzt wirklich mehr als gut."

Die Stadt hatte zuvor fast zwei Jahre nach Hausärzten gesucht, nachdem ein Arzt in den Ruhestand gegangen war. 2019 hatte eine große Gemeinschaftspraxis in der Stadt geschlossen. Viele Bürger machten sich daraufhin Sorgen um die medizinische Versorgung. Der Stadtrat hatte letztlich eine Prämie für Ärzte beschlossen, die sich in Betzdorf niederlassen - und die Strategie ging auf.

Perspektivisch noch mehr Ärzte im MVZ Betzdorf

Jakob Wiens ist auf das Angebot eingegangen. Vier Ärzte konnte er bereits für das MVZ gewinnen. Weitere sollen folgen. Schwierigkeiten, Ärzte zu finden, hatte er nach eigenen Angaben nicht. Viele seien von sich aus auf ihn zugekommen.

Eine, die jetzt schon im MVZ anfängt, ist Sandra Herbst. Ihr passt das Konzept mit der wechselnden Besetzung gut. Das Modell des Hausarztes mit seiner eigenen Praxis, der 60 Stunden oder mehr die Woche arbeitet, sei für viele heute sowieso keine Option mehr, sagt sie. Es gebe immer mehr Ärztinnen, die wollten nicht immer 100 Prozent arbeiten. "Auch denen muss man ja eine Möglichkeit geben, ihren Beruf auszuüben. Deswegen finde ich diese Idee so gut, dass man in einem etwas flexibleren Konzept arbeitet", sagt Herbst.

Schon jetzt 900 Anmeldungen für MVZ Betzdorf

Schon jetzt hat das MVZ nach Angaben der Betreiber rund 900 Anmeldungen von Patienten. Bis zu 1.500 pro Quartal soll die Praxis behandeln können. Geöffnet ist von Montag bis Donnerstag. Der Freitag soll künftig dann genutzt werden, um die Menschen aus der Region gegen Corona zu impfen.

Ärztemangel bleibt Problem im Westerwald

Somit sorgt das MVZ jetzt für ein wenig Entspannung bei der ärztlichen Versorgung.Trotzdem bleibt der Ärztemangel im Kreis Altenkirchen und auch in anderen Teilen des Westerwaldes ein Problem. Mehrere Gemeinden und auch der Kreis Altenkirchen selbst hatten deshalb zuletzt mit verschiedenen Strategien versucht, Ärzte aufs Land zu locken - beispielsweise mit Stipendien für Medizinstudierende. Ein ähnliches Stipendium, wie das des Kreises Altenkirchen, wird auch vom Land angeboten.