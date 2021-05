per Mail teilen

Die Ortsgemeinde Leubsdorf hat beschlossen, ein Gräberfeld für muslimische Bestattungen anzulegen. Die Beerdigungen ohne Sarg sind oft nur in größeren Städten weit weg vom Heimatort der Verstorbenen möglich.

Derzeit wird nach Angaben des Leubsdorfer Ortsbürgermeisters Achim Pohlen (CDU) an einer neuen Friedhofssatzung gearbeitet. Die soll im besten Fall schon in der Ortsgemeinderatsitzung im Juli beschlossen werden. Wie Pohlen berichtet, sollen etwa 60 bis 70 Grabstätten entstehen. Die Pläne seien aber noch nicht abgeschlossen.

Vor Kurzem hatten Gespräche mit einem Vertreter des Rats der muslimischen Gemeinden Neuwied und einem muslimischen Bestatter stattgefunden. Dabei sei geklärt worden, was es bei den Beerdigungen zu beachten gibt. Beispielsweise müssten die Gräber so angelegt sein, dass die Toten mit dem Gesicht Richtung Mekka hineingelegt werden können.

Andere Form der Bestattung: Tücher statt Sarg

Auch die im Islam übliche Bestattung ohne Sarg soll mit einer entsprechenden Änderung der Friedhofssatzung ermöglicht werden. Bei dieser Form der Bestattung werden die Toten in Tüchern gewickelt ins Grab gelegt. Der Sarg dient nur zum Transport bis zum Grab.

Das Gräberfeld wird den Angaben von Pohlen zufolge in einem separaten Bereich des Leubsdorfer Friedhofs angelegt. Der Friedhof sei dafür groß genug. Wie Pohlen berichtet, sollen in Leubsdorf ausschließlich Muslime aus der Verbandsgemeinde Linz bestattet werden.

Bei einer muslimischen Bestattung dient der Sarg nur für den Transport bis zum Grab. picture-alliance / Reportdienste Christoph Soeder / dpa

Nur noch in Neuwied muslimische Beerdigungen

Wie Armin Wellnitz vom Rat der muslimischen Gemeinden berichtet, gibt es im Kreis Neuwied bislang nur in Neuwied ein vergleichbares Angebot. Allerdings könnten auch dort seit eineinhalb Jahren nur noch Menschen beerdigt werden, die auch in der Stadt Neuwied gelebt haben und nicht im Umland.

Die Menschen haben im Kreis gelebt, waren in den Orten im Verein aktiv. Aber wenn sie sterben, müssen sie woanders hin. Das ist dann irgendwie auch demütigend. Muslime aus dem Kreis mussten zuletzt auf andere Friedhöfe, wie zum Beispiel Koblenz oder Bonn ausweichen. Das sei eine belastende Situation für Angehörige, nicht nur wegen der langen Anfahrtswege, wie Wellnitz dem SWR sagte.

Dass in Neuwied nur noch Menschen aus der Stadt bestattet werden können, liegt an einer Satzungsänderung, die Ende 2019 beschlossen wurde. Zeitgleich wurde auch die sarglose Bestattung in Neuwied erlaubt. Nach Angaben der Stadt sei es üblich, dass auf einem Friedhof nur die Bürger der jeweiligen Gemeinde ihre letzte Ruhe finden.

Bedarf an muslimischer Bestattung steigt an

Der Rat der muslimischen Gemeinden in Neuwied setzt sich dafür ein, dass es in jeder Verbandsgemeinde im Kreis Neuwied eine Möglichkeit für Muslime gibt, sich ihrer Religion gemäß bestatten zu lassen. Nach Angaben von Wellnitz würden viele der älteren Muslime zwar noch eine Bestattung in der alten Heimat bevorzugen, aber langsam sei ein Wechsel zu beobachten.

Dass sich viele Verbandsgemeinden damit schwer tun, Flächen für muslimische Bestattungen bereit zu stellen, erklärt sich Wellnitz mit fehlenden oder falschen Informationen über die muslimische Bestattungskultur. Wellnitz meint: "Statt irgendwas zu googeln, sollte die Entscheidungsträger lieber das Gespräch mit uns suchen." Viele vermeintliche Probleme würden sich so von selbst erledigen.