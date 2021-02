Die Musikschulen im nördlichen Rheinland-Pfalz freuen sich über die angekündigten Corona-Lockerungen der Landesregierung.

Die Musikschulen im nördlichen Rheinland-Pfalz freuen sich über die angekündigten Corona-Lockerungen der Landesregierung. Sie dürfen ab Montag zumindest wieder Einzelunterricht unter strengen Hygiene-Regeln anbieten. Desinfektionsspender, Masken, transparente Trennwände: Bei der Musikschule Wagner in Koblenz ist alles vorbereitet, damit die Schüler am Montag wiederkommen können. Er freue sich ein Loch in den Bauch, sagte der Leiter Gerd Wagner auf SWR-Anfrage. Auch bei der Musikschule Tonfabrik in Höhr-Grenzhausen ist alles vorbereitet. Die Entscheidung, ob Präsenz- oder weiter Onlineunterricht stattfinde, überlasse er aber den Schülern und Lehrern, so der Leiter Timo Ickenroth. Die städtische Musikschule Neuwied bleibt dagegen Montag und Dienstag vorerst geschlossen. Es gebe erst noch viele Fragen zu klären, heißt es. Onlineunterricht fände aber wie gewohnt statt.