Die Veranstalter des Licht- und Musikfestivals „Klangwelle“ haben mit ihrer Benefizveranstaltung rund 200.000 Euro für die Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal gesammelt. Nach Angaben der Organisatoren sahen im Oktober etwa 30.000 Gäste die Shows in Bonn. Wegen der Hochwasserkatastrophe konnte das Festival in diesem Jahr nicht im Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler stattfinden. Im Jahr zuvor war es wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.