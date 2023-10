Andernach: Museum "Culinacum" wird nicht gebaut

Das geplante Museum "Culinacum“ in Andernach ist vom Tisch. Der Stadtrat hat die weitere Planung des Museums nach einer heftigen Debatte in seiner Sitzung am Montagabend abgelehnt.

Für das neue Museum stimmten 18 der Ratsmitglieder des Andernacher Stadtrates. Die gleiche Stimmenanzahl gab es allerdings auch dagegen. Der Gemeindeordnung in Rheinland-Pfalz entsprechend ist das Vorhaben damit beendet. SPD-Fraktion spricht von "Himmelfahrtskommando" Vor der Abstimmung gab es unter den Stadtratsfraktionen eine heftige Debatte. Grund waren die erwarteten Baukosten von 12,8 Millionen Euro. 4,6 Millionen davon sollten aus Fördergeldern des Bundes gezahlt werden. Allerdings sei unklar, ob diese auch alle ausgezahlt würden, sagte SPD Fraktionschef Jens Groh. Zudem erwarte die Stadt Andernach im kommenden Jahr ein hohes Defizit im Haushalt. Angesichts dessen sprach sein Parteikollege Marc Ruland bei dem Bauvorhaben von einem "Himmelfahrtskommando". Audio herunterladen (349 kB | MP3) Die Freie Wählergruppe Andernach (FWG) war der gleichen Meinung. FWG-Fraktionsvorsitzender Hartmut Dressel sagte, er fürchte mit dem Museumsneubau die Handlungsfähigkeit der Stadt in Gefahr zu bringen. "So gut wir die Idee auch finden, wir können nicht zustimmen", sagte Dressel. Dem stimmte auch Oberbürgermeister Christian Greiner (FWG) zu. Er finde das Konzept des Museums durchaus gelungen, sagte er. Zudem sei es ein riesen Schritt für ihn, eine Förderzusage von 4,6 Millionen Euro abzulehnen. "Aber der Förderantrag ist vor mehreren Jahren gestellt worden und trifft nicht mehr meine Realität als Oberbürgermeister", sagte Greiner dem SWR. Der Bau von Sozialwohnungen, Kitas oder einer Schule sei derzeit wichtiger, als ein Museum. CDU-Fraktion: "Culinacum einzigartige Gelegenheit" Die Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen, AfD und FDP stimmten hingegen für die weitere Planung des Bauvorhabens. Johannes Ahsenmacher von der CDU-Fraktion sah in dem Vorhaben eine einzigartige Gelegenheit, um die zugesagten Fördermittel zu nutzen. CDU-Bürgermeister Claus Peitz sagte, das derzeitige Stadtmuseum sei zu klein und sein Bauzustand sei dramatisch. Vor allem die CDU in Andernach hatte jahrelang für den Neubau eines Museums gestritten. Das geplante "Culinacum" sollte nicht nur das derzeitige Stadtmuseum beherbergen, sondern ein neuer Touristenmagnet in Andernach werden, hofften die Befürworter in den Reihen der Fraktionen von CDU, Bündnis90/Die Grünen, AfD und FDP. Der Name "Culinacum‘ sei ein Kunstwort aus Kulinarik/culina (lat. Küche) und Antunnacum, dem lateinischen Ortsnamen Andernachs, und stehe programmatisch für das Projekt, hatte die Stadtverwaltung im Vorfeld der Ratssitzung mitgeteilt. "Basis des Konzepts ist die Verbindung der Themenfelder Stadt- und Ernährungsgeschichte am historischen Ort". Zudem sollte das neue Museum Mittelpunkt des Projekts "Essbare Stadt Andernach" werden. Stimme des Oberbürgermeisters war entscheidend Für den Neubau hatte die Stadt einen Architektenwettbewerb ausgelobt. Der Stadtrat sollte nun darüber entscheiden, ob mit den drei Preisträgern weitere Verhandlungen über die Vergabe des Bauprojektes geführt werden sollen. 18 der anwesenden Ratsmitglieder stimmten dafür, 17 dagegen. Ausschlaggebend für die Ablehnung des Projekts war schließlich die zusätzliche 18. Gegenstimme von Oberbürgermeister Christian Greiner. Rheinland-Pfalz SWR Aktuell - der Morgen in Rheinland-Pfalz Jetzt abonnieren: Newsletter mit RLP-Nachrichten am Morgen Noch vor dem Frühstück auf Stand sein? Mit dem neuen Newsletter "SWR Aktuell - der Morgen in Rheinland-Pfalz" landen die Top-News und alles Wichtige für den Tag im Mailpostfach.