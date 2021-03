Viele Museen im nördlichen Rheinland-Pfalz haben nach monatelangem Lockdown seit Dienstag wieder geöffnet – allerdings unter Auflagen. Ein Museumsbesuch ist beispielsweise nur mit Anmeldung möglich. Die meisten Museen waren nach eigenen Angaben auf die kurzfristige Wiedereröffnung vorbereitet. Das Ludwig Museum in Koblenz teilte etwa mit, dass sich die Hygienekonzepte aus dem vergangenen Jahr bewährt hätten - einige Punkte seien jedoch verschärft worden. Bis zu 15 Personen dürfen sich demnach gleichzeitig auf einer Etage aufhalten. Einige Besucher seien schon am ersten Tag gekommen. Auch das Keramikmuseum in Höhr- Grenzhausen teilte mit, dass sich schon einige Besucher angemeldet hätten. Das Arp-Museum in Remagen wird dagegen erst am Samstag öffnen. Das Gesundheitsamt im Kreis Ahrweiler müsse das überarbeitete Hygienekonzept noch genehmigen. In das Arp-Museum sollen dann zwischen 11 und 15 und von 15 bis 18 Uhr jeweils 100 Besucher kommen dürfen.