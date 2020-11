Eine ganze Reihe von Museen im Norden von Rheinland-Pfalz bereitet sich auf die Wiedereröffnung vor. Das Arp-Museum in Remagen öffnet bereits am Dienstag wieder. Maximal 200 Besucher können nach Angaben des Museums gleichzeitig eingelassen werden. So wie in allen anderen Museen müssen Besucher einen Mund- und Nasenschutz tragen und mindestens eineinhalb Meter Abstand zueinander halten. Das Roentgen-Museum in Neuwied öffnet ebenfalls schon am Dienstag, genauso wie das Erlebnismuseum RömerWelt in Rheinbrohl. Hier dürfen maximal 20 Besucher gleichzeitig die Ausstellungsräume betreten. Ab Donnerstag, ist auch das Willy-Brandt-Forum in Unkel wieder an vier Tagen in der Woche geöffnet. Das Landesmuseum Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein soll am Freitag wieder öffnen.