An der Nister im Westerwald gibt es ein Pilotprojekt mit Bedeutung für ganz Deutschland. Der Fluss wird an verschiedenen Stellen renaturiert, damit Muscheln dort wieder besser leben können.

Etwa 12.000 Bachmuscheln konnten Biologen im Rahmen des Naturschutzprojekts INTASAQUA erfolgreich züchten. Das Projekt wird zum großen Teil vom Bundesministerium für Naturschutz gefördert. Aber auch der Kreis Altenkirchen und der Westerwaldkreis beteiligen sich. 1,2 Millionen Euro stehen bis 2022 insgesamt zur Verfügung.

Gezüchtet werden die Muscheln in großen Behältern in einer Zuchtstation in Stein-Wingert. Um Sauerstoff in die Zuchtbehälter hineinlaufen zu lassen, plätschert Wasser aus einem dünnen Schlauch in die meterlangen Fließrinnen. Der Boden der Behälter ist mit kleinen Kieselsteinen bedeckt. Darin leben tausende Bachmuscheln. Die sind zum Teil noch so klein, dass man sie tatsächlich nur unter dem Mikroskop sehen kann.

Bachmuscheln vom Aussterben bedroht

Wie wichtig dieser Zuchterfolg ist, erklärt Projektleiterin Christiane Schuler: "Die Muscheln waren in Deutschland und Europa mal weit verbreitet. Sie sind aber in den letzten 100 Jahren dermaßen zurückgegangen. Da kann man nur mit einem weinenden Auge hinterherschauen. Wenn man die Muscheln retten möchte, dann ist es jetzt wirklich fünf vor zwölf. Und dringender Handlungsbedarf ist nötig."

In der Zuchtstation werden die Muscheln zunächst gezüchtet, bevor sie später in der Nister ausgesetzt werden können. SWR

Ökologisches wertvolles Gewässer

Die Nister gilt als ökologisch besonders wertvolles Gewässer. Hier leben noch einige Bachmuscheln und ein paar der noch selteneren Flussperlmuscheln. Damit es wieder mehr werden, gibt es die Muschelzucht. Die ist im Westerwald aber gar nicht so einfach, sagt Manfred Fetthauer von der Arbeitsgemeinschaft Nister: "Jeden Tag, wenn man die Anlage aufschließt, weiß man nicht, was los ist. Gab es einen Stromausfall? Hat sich am Wasser etwas verändert? Was immer passieren kann, wenn die Temperaturen hoch und runter gehen. Was wir in den letzten Monaten erreicht haben, ich würde sagen, das lässt sich sehen."

Muscheln können noch nicht freigelassen werden

Bis die winzigen Bachmuscheln in der Nister in die Freiheit entlassen werden, wird aber noch einige Zeit vergehen, erklärt Biologe und Muschelzüchter Roman Hugo: "Die Muscheln bleiben jetzt noch in den Fließrinnen, wo sie mit Nisterwasser durchspült werden. Dann kommen sie in speziellen Boxen in die Nister, wo sie weiter bereut werden. Erst 2022 werden sie dann frei in die Nister gesetzt." Noch sind die Muscheln also sozusagen im Kindergarten und brauchen viel Betreuung. Bis sie sich dann in zwei Jahren von selbst in der Nister vermehren.