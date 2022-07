per Mail teilen

Eine Frau hat am Montag die Polizei in Linz am Rhein alarmiert, nachdem sie eine Kiste mit Munition gefunden hat. Wie die Polizei berichtet, stand die Kiste mit rund 800 Patronen bei einer Sperrmüllsammlung. Die Polizei hat die Kiste sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen.