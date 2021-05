per Mail teilen

In einem Fleischereibetrieb in Müllenbach im Kreis Ahrweiler hat es am Dienstagabend gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, konnten etwa 40 Feuerwehrleute verhindern, dass die Flammen auf umliegende Gebäude und den Wald übergriffen. Der Schaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache.