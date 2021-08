Die Abfallwerke im Kreis Ahrweiler haben seit der Flutkatastrophe vor fünf Wochen schon knapp 200.000 Tonnen Müll aus den betroffenen Gebieten abtransportiert. Nach Angaben des Ersten Kreisbeigeordneten Horst Gies (CDU) seien viele Zwischenlager und Deponien bereits übervoll. Bei dem Müll handelt es sich laut Gies vor allem um Sperrmüll vermischt mit Bauschutt, Schlamm und Erde, aber auch um alte Elektrogeräte und Lebensmittelabfälle. Die Menge an Müll sei unvorstellbar groß: Nach der Flut sei 25 Mal mehr Sperrmüll angefallen als in einem ganzen Jahr. Laut dem Kreisbeigeordneten wurden bereits dreiviertel davon abtransportiert. Der Abfall werde auf Zwischenlagern wie in Niederzissen gesammelt und dann zu Deponien in ganz Deutschland gebracht. Wie der Kreisbeigeordnete mitteilte, seien die Kapazitäten in den Anlagen allerdings erschöpft. Zudem könne der Müll schnell brennen. Die Abfallwerke suchen demnach nach weiteren Deponien außerhalb von Rheinland-Pfalz, um die Müllberge zu entsorgen. Der Kreis rechnet schon jetzt mit Kosten von rund 70 Millionen Euro.