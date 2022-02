Freiwillige sammeln Müll im Ahrtal

Etwa 180 Freiwillige haben am Wochenende an 15 verschiedenen Einsatzgebieten im Ahrtal Müll gesammelt. Organisiert wurde die Aktion vom Helfer Shuttle aus Grafschaft. Etwa fünf Container und mehrere Anhänger voll Müll seien unter anderem in Sinzig, Dernau, Rech, Bad Bodendorf, Bad Neuenahr-Ahrweiler und im Naturschutzgebiet an der Ahrmündung gesammelt worden, sagte die Projektleiterin dem SWR. Die freiwilligen Helfer hätten entlang der Ahr unter anderem viel Metall, aber auch Werkzeuge, Zelte, Holz oder Flaschen gefunden. Auch ein Fotoalbum und ein laminiertes Gedicht seien dabei gewesen. Für das kommende Wochenende ist wieder eine Sammelaktion des Helfer-Shuttle geplant. Auch zwei Bürgerinnen aus Sinzig haben am Wochenende eine Müllsammelaktion rund um Sinzig privat organisiert und durchgeführt.