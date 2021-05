Illegaler Sperrmüll, Grünschnitt, Grillreste oder Essensverpackungen - immer mehr Müll landet im Koblenzer Stadtwald. Das sorgt für Frust bei den Forstmitarbeitern.

Förster Marc Brombach blickt sauer auf einen Haufen grauer Fliesen, der direkt am Waldrand in der Nähe der Hunsrück-Höhenstraße abgeladen wurde. "Das ist schon ein typischer Montagmorgen. Vermutlich hat die Person am Wochenende renoviert und wusste dann nicht wohin mit den Fliesen", erzählt Brombach.

Sperrmüll und Bauschutt landen regelmäßig im Wald

Renovierungsabfälle, Bauschutt, aber auch Sperrmüll gehören laut Brombach schon zum Alltagsgeschäft. "Dann ist zum Beispiel die Oma gestorben und wir finden hier im Wald die alte Küche oder Schränke mit Unterlagen der Verstorbenen." Wegräumen und entsorgen müssen es nach Angaben von Brombach die Forstmitarbeiter.

Die illegale Entsrogung von Müll, beispielsweise im Wald, ist mit einem Bußgeld versehen. In Rheinland-Pfalz zahlt man gut zehn Euro für eine weggeworfene Zigarettenschachtel oder bis zu rund 2.500 Euro, zum Beispiel für in die Natur geladene Waschmaschinen, Reifen oder andere Fahrzeugteile.

Fliesen wurden illegal im Koblenzer Wald abgeladen. SWR

Seit der Corona-Pandemie habe zudem der Müll durch Wanderer und Ausflügler zugenommen. Auch in anderen Waldgebieten würde immer mehr Müll zurückgelassen werden - beispielsweise in der Region Trier. Nach eigenen Angaben fahren die Mitarbeiter des Koblenzer Forstamtes aktuell jeden Montag und Freitag beliebte Punkte ab und sammeln dort Müll ein. "Mit dem Einsammeln des Mülls ist ein Mitarbeiter einen halben Tag beschäftigt. Zeit, die er nicht in seine eigentliche Arbeit investieren kann", so Brombach.

Dabei würden vor allem beliebte Parkplätze, wie am Rittersturz oder Remstecken abgefahren werden. "Hier am Spielplatz Remstecken stehen Mülleimer. Trotzdem werfen manche Eltern volle Windeln in die Büsche", erzählt Brombach. "Durch das Versammlungsverbot treffen sich derzeit auch immer wieder Gruppen in Waldhütten und feiern dort eine Corona-Party."

Gruppen treffen sich zum Feiern im Wald

Einer seiner Mitarbeiter habe am Montag in einer Hütte mehrere Wodkaflaschen, Saft-Verpackungen und Plastikbecher gefunden. Auch das Grillen im Wald würde nach Angaben des Försters immer mehr zunehmen. "Wir haben nur einen Platz, wo Grillen erlaubt ist und zwar am "Spießbratenplatz". Sonst ist Grillen überall verboten", erklärt Brombach. Trotzdem würden er und seine Mitarbeiter regelmäßig Grillreste vorfinden.

"Dann haben die Leute zum Beispiel ein Steak zu viel gegrillt und lassen es samt Plastikbesteck einfach an Ort und Stelle stehen." Dieses rücksichtslose Verhalten ärgert Brombach. "Der Wald ist für alle da - zur Erholung. Wir müssen aber auch respektvoll mit ihm umgehen und den Müll in die Mülleimer werfen oder ihn mitnehmen."