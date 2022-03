Todesfall nach Auseinandersetzung in Bus

Die Polizei hat bestätigt, dass am Montagmorgen nach einem Streit zwischen zwei Männern in einem Linienbus bei Mülheim-Kärlich einer der beiden gestorben ist. Zuvor hatte die Rhein-Zeitung darüber berichtet. Ersten Ermittlungen zufolge soll sich bei einem der Männer in Folge der Auseinandersetzung ein medizinischer Notfall ergeben haben. Obwohl er vor Ort durch Polizei- und Rettungskräfte noch wiederbelebt wurde, starb der Mann anschließend in einem Koblenzer Krankenhaus. Laut Polizei soll nun geklärt werden, ob die Folgen der körperlichen Auseinandersetzung der Grund für seinen Tod sind. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb nach eigenen Angaben eine Obduktion beantragt, um die genaue Todesursache zu klären.