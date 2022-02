Möhnen in Mülheim-Kärlich feiern mit gedrückter Stimmung

In Mülheim-Kärlich regieren an Schwerdonnerstag traditionell die Möhnen. Schon Corona hatte die Stimmung gedrückt, jetzt kommt noch der Krieg in der Ukraine dazu. Doch ganz lassen sie sich das Feiern nicht nehmen.

Traditionell startet der Schwerdonnerstag in Mülheim-Kärlich (Kreis Mayen-Koblenz) mit einem Frühstück. Heute morgen bei Cilly Bengel sitzen 14 Frauen in ihren bunten Kostümen mit Brötchen, Berlinern, Orangensaft und Sekt zusammen. Präsidentin Martina Niepagen hat die Nachrichten aufmerksam verfolgt. Die neueste Ereignisse vom Krieg in der Ukraine habe sie noch nicht verdaut: "Wir dachten, Corona sei schrecklich. Aber das schlägt dem Fass den Boden aus." Sie sitze aber trotzdem gerne heute mit den anderen Möhnen zusammen - auch, "um den Ernst des Lebens einfach mal auszublenden."

Nach Corona rückt auch der Krieg die Fastnacht in den Hintergrund

Ex-Prinz Dieter I. ist der einzige Mann im Saal. Er habe bemerkt, dass heute alles etwas leiser ist und auch die Frage im Raum stand, ob überhaupt gefrühstückt werden soll. Man habe sich dann aber dazu entschieden, den närrischen Tag etwas bedächtiger anzugehen als in den vergangenen Jahren.

"Es ist auf jeden Fall traurig, dass die traditionelle Fastnacht wieder in den Hintergrund rückt", sagt er. Das sieht auch Inge Moskopp ähnlich: "Die Situation ist beängstigend, aber ein Frühstück halte den Krieg nicht auf."

Online-Sitzung am Nachmittag

Schon die vergangenen beiden Jahre sei der Karneval wegen der Corona-Pandemie etwas ruhiger abgelaufen. In Mülheim-Kärlich sitzt der nach eigenen Angaben älteste Möhnenverein Deutschlands. Normalerweise lassen sich die närrischen Weiber am Schwerdonnerstag zwischen Festwagen, Musikkapellen und Fußgruppen ordentlich feiern. Doch wegen der Corona-Pandemie findet der große Umzug auch in diesem Jahr nicht statt. Schon deshalb sei die Stimmung in diesem Jahr gedrückt, bestätigen die Möhnen.

Am Nachmittag wollen sich die Möhnen gemeinsam eine Online-Sitzung in der Kurfürstenhalle ansehen. Inge Moskopp berichtet, dass der Vorstand große Vorbereitungen in dieses Event gesteckt habe. Deswegen wäre es schade alles abzublasen. Sie ist sich sicher, dass die meisten der Närrinnen und Narren die aktuellen Nachrichten zum Krieg in der Ukraine im Hinterkopf haben werden.