Der Kühlturm des Atomkraftwerkes war höher als der Kölner Dom und dominierte das Neuwieder Becken. Sein kontrollierter Einsturz vor einem Jahr ging blitzschnell. Und manchen Menschen fehlt er.

Monatelang war der kontrollierte Einsturz des weithin sichtbaren Kühlturms minutiös geplant worden, am 9. August 2019 ging es dann rasend schnell: Nachdem die erste Stütze eingebrochen war, stürzte der ganze Turm in Sekundenschnelle ein.

44 Jahre lang Symbol für das Neuwieder Becken

Doch auch nach einem Jahr sind die Anwohner am Atomkraftgelände gespalten. 44 Jahre lang ragte der Kühlturm vor ihren Häusern in die Höhe. Dann fiel er wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Dort, wo der Kühlturm mal stand, liegen jetzt hohe Schuttberge. Manche Anwohner in Mülheim-Kärlich vermissen ihn, andere freuen sich, dass er weg ist.

Seit dem kontrollierten Einsturz wird das Gelände des einstigen Atomkraftwerkes in Mülheim-Kärlich weiter aufgeräumt. Der Rückbau wird aber laut RWE-Sprecherin Dagmar Butz wohl noch über zehn Jahre dauern. Das halbkugelförmige Reaktorgebäude solle bis Ende der 2020-er Jahre verschwinden. Auf dem Gelände soll ein Business-Hotel entstehen.

"Filetstück" am Rhein mit guter Autobahn-Anbindung

Der Investor AGM GmbH geht nach eigenen Angaben von einem Baubeginn im Jahr 2021 und einer Eröffnung ab 2024 aus. In Zusammenarbeit mit einer Hotelkette sei der Bau eines achtstöckigen Gebäudes mit rund 250 Betten und zweier Bürogebäude geplant. Für den Hotelbau alleine veranschlagt AGM nach eigenen Angaben 15 bis 19 Millionen Euro. Der Standort sei ein "Filetstück" am Rhein und hervorragend an die nahen Autobahnen 3, 48 und 61 angebunden. Als Industriepark sei der Standort modern und nicht laut, das Hotel werde gute schallisolierte Fenster haben.

Schon Zweidrittel des Geländes verkauft

Bislang hat RWE nach eigenen Angaben etwa zwei Drittel des einstigen AKW-Geländes verkauft. Angesiedelt haben sich hier unter anderem das Technologie-Unternehmen Iplas und die Autokran-Firma Castell. AGM plant hier den Angaben zufolge zudem eine Bauabfallbehandlung und den Bau eines Betonfertigteilwerks.

Das Kraftwerk in Mülheim-Kärlich war von August 1987 bis September 1988 nur rund 13 Monate in Betrieb. 1988 ging es nach einer Verfügung des Bundesverwaltungsgerichts außer Betrieb. Bei den Planungen war die Erdbebengefahr nicht ausreichend berücksichtigt worden. Deshalb wurde das AKW abgeschaltet. Seit dem Jahr 2004 wird es rückgebaut.