Tim Kreuter übernimmt mit 24 Jahren den Obsthof seiner Eltern. Er weiß, dass jetzt neue Ideen gefragt sind, denn der Klimawandel macht dem Familienbetrieb zu schaffen.

Noch sind die Bäume auf den Obstplantagen der Familie Spurzem-Kreuter kahl. Aber auch jetzt gibt es genug zu tun: Die Äste der Kirschbäume müssen gestutzt werden, damit die Blüten im Frühjahr genug Licht bekommen.

Obstbauer aus Leidenschaft

Im Moment steht Tim Kreuter acht Stunden auf dem Feld, aber in der Erntezeit können es schnell zwischen zwölf und vierzehn Stunden werden. Der 24-jährige ist ein bodenständiger Mann mit vielen Ideen. Schon als Kind hat er im Familienbetrieb mit angepackt. Ein Bürojob stand für ihn außer Frage: "Ich bin am liebsten draußen in der Natur, mache was mit den Händen, und schaue mir an, was ich geschafft habe. Das macht mir mehr Spaß als im Büro zu sitzen."

Sein Vater Thomas Spurzem-Kreuter ist froh, dass der Sohn jetzt den Hof übernimmt. Er erzählt, dass viele Höfe Schwierigkeiten haben, Nachwuchs zu finden. Und jetzt kommt noch eine zusätzliche Herausforderung auf die Obstbauern zu: der Klimawandel.

Eine große Herausforderung wird der Klimawandel sein

Den spürt man auch im Mülheim-Kärlich, erzählt Tim Kreuter: "Die letzten paar Jahre waren ziemlich trocken. Deshalb hatten wir vor zwei Jahren auch massive Baumausfälle durch Hitzeschäden und Trockenheit. Dem müssen wir uns halt anpassen."

Neue Ideen im Kampf gegen die Erderwärmung

Seine Idee: Er will neben Kirschen und Äpfeln jetzt auch Aprikosen und Mandeln anpflanzen. Die sind weniger hitzeempfindlich und benötigen weniger Wasser. Tim Kreuter weiß: "Wir können halt nicht gegen die Natur arbeiten."

"Es geht nicht gegen die Natur, sondern nur mit der Natur!" Tim Kreuter, Obstbauer

Die ersten Mandelbäume sind schon gepflanzt. Vater Thomas Spurzem-Kreuter ist stolz auf seinen Sohn: "Für mich ist das schön zu sehen, dass der Junge auch Erfolg hat und dass es weitergeht."