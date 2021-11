Unterschriften gegen LKW-Verkehr

Die Ortsgemeinde Mudersbach im Kreis Altenkirchen hat am Freitag fast 550 Unterschriften an Landrat Peter Enders übergeben. Hintergrund der Aktion ist der starke LKW-Verkehr in der Mudersbacher Bahnhofstraße. Wie einer der Initiatoren der Aktion, Uli Merzhäuser, mitteilt, fahren zwischen 100 und 200 LKWs pro Tag durch die enge Bahnhofstraße in Mudersbach. Denn dort habe eine Stahlfirma ihren Sitz. Die LKWs würden sehr dicht an den Häusern entlangfahren und kämen im Begegnungsverkehr kaum aneinander vorbei. Die Anwohner hielten das nicht mehr aus. Wie Merzhäuser weiter mitteilt, gibt es derzeit aber nur diese eine Zufahrtsstraße zur Firma. Die Ortsgemeinde Mudersbach setzt sich daher für eine Anbindung an die Bundesstraße B62 ein. Die gesammelten Unterschriften wird Landrat Enders jetzt ans Verkehrsministerium in Mainz übergeben, um auf die Problematik aufmerksam zu machen.