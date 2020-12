per Mail teilen

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der L207 bei Nörtershausen in Richtung Alken (Kreis Mayen-Koblenz) schwer verletzt worden. Der Kradfahrer kam in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Anhänger eines entgegenkommenden Lkw. Durch den Zusammenprall verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.