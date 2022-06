Im Rhein-Hunsrück-Kreis verletzten sich am Wochenende zwei Motorradfahrer durch zu schnelles Fahren. Ein PKW wurde gestohlen. Ein Raser muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Im Rhein-Hunsrück-Kreis verletzten sich am Freitag und Samstag nach Polizeiangaben auf der L108 zwei Motorradfahrer durch zu schnelles Fahren. Beide waren jeweils in Kurven von der Fahrbahn abgekommen und erlitten Verletzungen an der Schulter. An einem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500,- Euro.

In Mutterschied wurde am Donnerstagmorgen ein PKW gestohlen. Der Besitzer hatte den Schlüssel auf der Terrasse liegen gelassen. Das Fahrzeug wurde am Samstagmorgen beschädigt in einem Wald bei Argenthal gefunden. Die Polizei konnte noch am selben Tag eine Tatverdächtige ermitteln.

In Büchenbeuren hat die Polizei bei einer Radarkontrolle am Freitagmorgen auf der B50 insgesamt 174 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Ein Fahrer muss nun mit einem Fahrverbot rechnen. Er fuhr 42 km/h zu schnell.