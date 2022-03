Bei einem Verkehrsunfall in Hünfelden im Landkreis Limburg-Weilburg ist ein 49-jähriger Motorradfahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kam der aus Rheinland-Pfalz stammende Zweiradfahrer am Samstagnachmittag in einer Rechtskurve ins Schlingern und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Wagen frontal zusammenstieß. Der 49-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Wagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt.