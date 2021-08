Ein 73 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 in Höhe der Anschlussstelle Plaidt tödlich verunglückt. Er kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit der Leitplanke, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Ein weiteres Fahrzeug war laut Polizei an dem Unfall nicht beteiligt. Die Autobahn war an der Anschlussstelle Plaidt (Landkreis Mayen-Koblenz) in Richtung Köln zweieinhalb Stunden gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.