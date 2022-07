Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Gruppenausfahrt

per Mail teilen

Ein Motorradfahrer ist am Freitag nach einem Unfall bei Schenkelberg (Westerwaldkreis) seinen Verletzungen erlegen. Nach Angaben der Polizei war der 53-Jährige in einer Gruppe unterwegs, als er auf der B8 in einer Kurve von der Straße abkam. Dabei geriet er ins Straucheln und fuhr zuerst auf einen Grünstreifen, bevor er auf die Gegenfahrbahn kam und über die Leitplanke eine Böschung hinunterstürzte. Für die Unfallaufnahme war die B8 gesperrt.