Auf der Bundesstraße 413 im Sayntal bei Bendorf ist an Karfreitag ein Motorradfahrer mit seiner Maschine von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Der 35jährige Mann aus dem Kreis Neuwied war zwischen Isenburg und Bendorf/Sayn offenbar zu schnell unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor, so die Polizei. Der Schwerverletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Koblenz.