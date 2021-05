Bei einem Unfall auf der B 414 zwischen Norken und Unnau-Korb (Westerwaldkreis) ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 51-Jährige verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine und prallte mit dem Motorrad gegen eine Schutzplanke, wie die Polizei in Hachenburg mitteilte. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er an der Unfallstelle verstarb. Die B 414 war für die Unfallaufnahme in diesem Bereich zeitweise voll gesperrt.