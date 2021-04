Ein Motorradfahrer und ein Fahrradfahrer sind bei einem Unfall auf der B 260 nahe Lahnstein verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 42-Jähriger am Sonntagvormittag in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er rutschte auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Rennradfahrer zusammenstieß. Die Polizei geht nicht von überhöhter Geschwindigkeit, sondern von einer medizinischen Ursache aus. Der 59-jährige Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt.