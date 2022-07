per Mail teilen

In Berghausen im Rhein-Lahn-Kreis ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Laut Polizei prallte der Mann mit seiner Maschine an einer Kreuzung gegen einen Lastwagen. Der Motorradfahrer sei noch vor Ort verstorben. Die Straße in Berghausen wurde laut Polizei gesperrt.