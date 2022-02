Moselwinzer besorgt wegen neuem Mindestlohn

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau mit Sitz in Koblenz fürchtet, dass künftig viele Steillagen an der Mosel nicht mehr bewirtschaftet werden könnten. Grund dafür sei die Entscheidung der Bundesregierung, den Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde zu erhöhen. Nach Angaben des Bauern- und Winzerverbands werden deshalb die Lohnkosten für die Erntehelfer erheblich steigen. Die Arbeiten in den Steillagen der Mosel würden aber fast ausschließlich in Handarbeit durchgeführt. Möglicherweise werde es sich dann für einige Winzer nicht mehr rechnen, sie zu bewirtschaften.