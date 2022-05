Wartung der Moselschleusen hat begonnen

Auf der Mosel hat die jährliche Wartung der Moselschleusen begonnen. Nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes Koblenz (WSA) sollen die routinemäßigen Reparaturarbeiten bis zum 25. Mai dauern. Die durchgehende Schifffahrt von Koblenz nach Trier ist dadurch beeinträchtigt. An der Staustufe in Lehmen soll ein 32 Tonnen schweres Schleusentor ausgebaut werden. Nach Angaben des WSA wird es von einem riesigen Kran aus der Schleusenkammer an Land gehoben. Danach soll es in den kommenden Tagen durch ein Tor aus einer anderen Schleuse ersetzt werden, das aufwändig repariert und aufgearbeitet wurde. Für die diesjährigen Wartungsarbeiten werden den Angaben zufolge sieben Schleusenkammern in Deutschland komplett trocken gelegt. In den anderen sei das nicht nötig. Die jährlichen Schleusensperrungen sind mit der Schifffahrt sowie mit Luxemburg und Frankreich abgestimmt, damit die Störungen so gering wie möglich bleiben.