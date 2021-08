per Mail teilen

Die Regionalinitiative "Faszination Mosel" sucht sogenannte "Moselhelden". Nach Angaben der Initiative sind das Menschen, die etwa mit besonderen Ideen, Konzepten oder Veranstaltungen die Moselregion voranbringen. In diesem Jahr sollen es Projekte rund um das Thema "Essen und Trinken" im Weinanabaugebiet sein. Die Bewerbungsfrist endet am 30. September. Die ersten sechs Gewinner erhalten ein Preisgeld in Höhe von jeweils 1.000 Euro