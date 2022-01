Längste Musikmeile Deutschlands an der Mosel geplant

per Mail teilen

Im Juli soll entlang der Mosel zur gleichen Uhrzeit die Moselhymne "Im weiten deutschen Lande" erklingen. Mitmachen können alle Sänger und Musiker.

Sambaklänge im Weinberg, Trompeten auf dem Dorfplatz oder ein Chor auf dem Hof eines Winzers. So stellen sich die Initatioren, die Regionalinitative "Faszination Mosel" und das Mosel Musikfestival, die längste Musikmeile Deutschlands vor. Alle Musiker und Musikerinnen sollen zeitgleich am 3. Juli das Mosellied "Im weiten deutschen Landes" spielen und singen, egal wo. Alle Teilnehmer müssen sich nur an die festgelegte Uhrzeit halten.

Die gesamte Moselregion ist aufgerufen

Sie rufen Solo-Musiker, Orchester, Musikvereine, Chöre, Bands oder auch DJs auf, teilzunehmen. Die ersten Zusagen sind laut Regionalinitiative bereits eingegangen. Interessiert ist beispielsweise eine Sambagruppe von der Mosel. Das Mosellied soll nach der Idee der Initiatoren aber nicht nur entlang der Mosel erklingen, auch an Saar, Ruwer, Sauer und Lieser sind Musiker und Musikerinnen, sowie Vereine aufgerufen, sich zu beteiligen.

Auch moderne "Moselhymne 2.0" geplant

Die Veranstalter rechnen mit mehreren hundert Akteuren, ins Guinessbuch der Rekorde wollen sie aber nicht. Das Prozedere sei schlichtweg zu teuer, sagte Simone Röhr von der Regionalinitiative Faszination Mosel bei der Vorstellung des Projektes am Mittwochabend. In den nächsten Wochen solle das Notenmaterial samt Liedtext für die Teilnehmer zusammengestellt werden. Geplant sei auch eine moderne Version des Moselliedes schreiben zu lassen, um auch jüngere Menschen dazu zu bringen, mitzumachen.

Die Veranstalter wünschen sich auch Dorffeste, Konzerte oder etwa Weinproben rund um den gemeinsamen Auftritt. Mit der Aktion wollen sie allen einheimischen Musikern die Chance geben, mal wieder öffentlich auftreten zu können. Außerdem soll die Moselregion noch bekannter gemacht werden.