Die Firma Morlock Motors aus Peterslahr im Westerwald darf ihren Betrieb vorerst weiterführen. Das hat das Verwaltungsgericht Koblenz im Eilverfahren entschieden. Morlock Motors ist aus einer Fernsehserie bekannt - das Unternehmen verkauft ausrangierte Bestände der US-Armee. Eine Behörde hatte in dem Firmengelände im Kreis Altenkirchen ein Langzeitlager für gefährliche Abfälle gesehen und die Räumung des Geländes angeordnet. Der Firmeninhaber hatte dagegen aber Widerspruch vor dem Verwaltungsgericht erhoben. Mit der Begründung, dass es sich dabei nicht um Abfall handele. Sondern um Fahrzeuge, die noch repariert werden könnten oder als Ersatzteillager dienten. Die Firma Morlock Motors ist auf den An- und Verkauf von Militärfahrzeugen und Ersatzteilen spezialisiert. Diese werden von der Firma auf einem rund 22.000 Quadratmeter großen Grundstück in Peterslahr gelagert.