Vor dem Landgericht Koblenz beginnt heute ein Prozess wegen versuchten Mordes. Der Angeklagte soll im April in Andernach einen anderen Mann mit einem Messer verletzt und dabei seinen Tod billigend in Kauf genommen haben. Den Ermittlungen zufolge soll der Angeklagte sein Opfer bei einem Drogengeschäft aufgefordert haben, ihm 400 Euro zu übergeben. Als der andere Mann sich weigerte, soll er sechs Mal mit dem Messer in seine Richtung gestochen haben und ihn an der Schulter und am Bein verletzt haben. Weitere Angriffe haben andere Personen verhindert.