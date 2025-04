Vor dem Landgericht in Frankfurt soll heute das Urteil gegen einen Mann aus Nastätten im Rhein-Lahn-Kreis verkündet werden. Der Mann soll im März vergangenen Jahres in Frankfurt einen obdachlosen Rollstuhlfahrer erstochen haben, um ins Gefängnis zu kommen.

Die Staatsanwaltschaft hat deshalb im Prozess am Dienstag lebenslange Haft für ihn gefordert. Für die Staatsanwältin ist der Fall klar: Der Mann aus Nastätten habe seine Arbeitsstelle verloren, kaum noch Geld gehabt und Angst gehabt, seine Wohnung zu verlieren. Er soll unter anderem gegoogelt haben: "Gefängnis letzte Rettung".

Dann habe der 30-Jährige beschlossen, eine schwere Gewalttat zu begehen, um ins Gefängnis zu kommen - und deshalb den obdachlosen Rollstuhlfahrer erstochen. Das sei ein Mord, sagte sie bei ihrem Plädoyer im Frankfurter Landgericht.

Mehrfach mit Küchenmesser zugestochen

Die beiden Männer hätten am Tatabend im März vergangenen Jahres zunächst diskutiert. Daraufhin sei der Angeklagte dem Opfer gefolgt und habe den Mann töten wollen. Mit einem Küchenmesser habe er dem obdachlosen Mann mindestens zehnmal in den Rücken gestochen. Das Opfer starb später in der Uniklinik. Der Angeklagte sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Notwehr wegen "psychischer Ausnahmesituation"?

Der 30-Jährige aus dem Rhein-Lahn-Kreis solle lebenslang hinter Gitter. Das sieht der Rechtsanwalt des Angeklagten anders: Seiner Meinung nach handelte er in Notwehr, weil er sich von dem Rollerstuhlfahrer bedroht fühlte. Er habe sich in einer "psychischen Ausnahmesituation" befunden. Der Anwalt beantragte daher eine mehrjährige Haftstrafe wegen Totschlags. Der Angeklagte äußerte sich im Prozess bislang nicht.