Der Westerwaldkreis hat in seiner jüngsten Kreistagssitzung den neuen Nahverkehrsplan für 2022 beschlossen. Wie der Kreis mitteilt, ist der Plan in den vergangenen zwei Jahren von einem Planungsbüro erarbeitet worden. Ziel sei es etwa gewesen, die verschiedenen Buslinien zu Paketen zu bündeln. Weniger frequentierte Linien sollen so an gut frequentierte Linien gekoppelt werden. Damit solle sichergestellt werden, dass Busunternehmen auch die weniger wirtschaftlichen Buslinien mit abdecken.