Bei einem Verkehrsunfall auf der B49 bei Montabaur im Westerwald ist eine Frau ums Leben gekommen. Die 36-Jährige kam nach Polizeiangaben auf eisglatter Fahrbahn von der Straße ab.

Der Wagen der 36-Jährigen wurde nach Polizeiangaben gegen 6 Uhr am Freitagmorgen gegen einen Baum in einem Waldstück geschleudert, und zwar zwischen den Abfahrten Montabaur/Niederelbert und Holler. Feuerwehrleute mussten Bäume fällen, um das Wrack bergen zu können. Die B49 war an der Unfallstelle während der Bergung nach Polizeiangaben zweieinhalb Stunden lang voll gesperrt.

Noch zwei weitere Unfälle auf der B49

Wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte, gab es im gleichen Streckenabschnitt auf der B49 am Freitagmorgen noch zwei weitere, vermutlich glättebedingte Unfälle. Zwischen der Abfahrt Montabaur/Niederelbert und Holler kam ein Auto von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stecken. Zudem rutschte eine junge Frau aus der Verbandsgemeinde Bad Ems mit ihrem Wagen gegen die Schutzplanke. Bei diesen Unfällen gab es aber keine Verletzten. Der Polizeisprecher forderte die Autofahrer zu einer vorsichtigen Fahrweise auf. Vor allem morgens könne es immer noch glatt sein.