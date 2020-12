Bei den Silvesterläufen verabschieden sich die Sportler vom alten Jahr 2019 und stimmen sich auf 2020 ein: Beim größten Event in Montabaur, aber auch im Hunsrück und in der Vordereifel.

In Montabaur rechnen die Veranstalter am Dienstagvormittag wieder mit mehr als 1.600 Teilnehmern beim diesjährigen Münz-Silvesterlauf. Start und Ziel ist am Mons-Tabor-Bad in Montabaur. Die Siegerehrung ist für 13:00 Uhr geplant.

Zahlreiche Läufe bis mittags

Um 10:10 Uhr gehen zunächst die Herrchen mit ihren Hunden auf die fünf Kilometer lange Strecke. Gesucht werden die drei schnellsten Teams. Die Hunde müssen während des gesamten Laufs an der Leine geführt werden. Danach folgen der Schüler-, der Bambini- und der Crosslauf. Danach geht es bis mittags mit Walking und Nordic Walking weiter. Wer sich noch anmelden möchte, kann das auch an Silvester noch online tun.

L327 gesperrt, P&R-Parkplätze ausgeschildert

Während des Münz-Silvesterlaufs ist die L327 zwischen der Auffahrt B49 und Horressen von 10:00 bis 13:00 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Für die Teilnehmer stehen aber zwei Park&Ride-Parkplätze zur Verfügung, heißt es vom Veranstalter.

Die Busse fahren regelmäßig ab 9:30 bis 14:00 Uhr zum Mons-Tabor-Bad und zurück zu den Parkplätzen. Parkmöglichkeiten bestehen am Schulzentrum in der Von-Bodelschwingh-Straße und an der Kreuzung Elgendorfer Straße/Weserstraße (Firma 1&1, Elgendorfer Straße 57).

Silvesterlauf im Kreis Ahrweiler

In Wehr im Kreis Ahrweiler laden die Lauffreunde Brohltal e.V. zum 40. Silvester-Volkslauf ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, heißt es auf der Internetseite. Am Ziel freut man sich über eine Spende. Um 12:00 Uhr machen sich die Läufer auf den Weg - entweder über 5.000 Meter oder über mehr als 10.000 Meter. Es gibt aber keine Wertung, es geht einfach um den Spaß am gemeinsamen Laufen. Danach wird in der Römerhalle in Wehr gefeiert.

Auch TuS Mörschied lädt zum Laufen ein

Auch im Hunsrück gibt es in diesem Jahr wieder einen Silvesterlauf - beim TuS Mörschied e.V.. Start für die Bambini ist um 10:45 Uhr in dem kleinen Hunsrückort. Danach starten die Teilnehmer in mehreren Kategorien. Um 12:00 Uhr beginnt der Hauptlauf über 10.000 Meter für die trainierten Läufer, zehn Minuten später der sogenannte "Jedermannlauf" über 3.000 Meter.