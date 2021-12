Neues Verbandsgemeindehaus soll 2023 fertig sein

Die Arbeiten am Rohbau des neuen Verbandsgemeindehauses in Montabaur sind weitgehend abgeschlossen. Wie die Verbandsgemeinde mitteilt, soll im kommenden Jahr der Innenausbau beginnen. Im Sommer 2023 sollen die Mitarbeiter ins neue Gebäude einziehen. Den Angaben zufolge wird das neue Verbandsgemeindehaus in Montabaur Platz für etwa 200 Mitarbeiter bieten. Die Büros könnten zum Teil flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Die Mitarbeiter seien daher bereits im Vorfeld gefragt worden, wie sie sich die Arbeit im neuen Verbandsgemeindehaus künftig vorstellen. Wie die Verbandsgemeinde weiter mitteilt, wird das neue Gebäude mithilfe von Geothermie beheizt und klimatisiert. Dafür seien zwanzig Erdsonden bis zu 150 Meter tief in die Erde getrieben worden. Das Gesamtbudget für den Neubau liege bei 38 Millionen Euro.