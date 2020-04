per Mail teilen

Das Amtsgericht Montabaur hat ein Ehepaar wegen Betrugs und Untreue in insgesamt 50 Fällen verurteilt. Der vorbestrafte Mann muss für sechseinhalb Jahre in Haft. Gegen seine Ehefrau verhängte das Gericht als Mitschuldige eine Geldstrafe von 9.900 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Paar hatte nach Auffassung des Gerichts den dementen Vater des angeklagten Mannes um fast 100.000 Euro gebracht und mit seiner Kreditkarte Restaurantbesuche, Reisen und ein Auto bezahlt. Der Angeklagte hatte die Kreditkarte seines kranken Vaters so stark belastet, dass dieser nicht mehr seine Pflege bezahlen konnte. Da die Frau Lehrerin ist, kommt auf sie auch noch ein Disziplinarverfahren zu.