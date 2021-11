Strafanzeige wegen Kahlschlägen im Wald

per Mail teilen

Der bekannte Förster und Buchautor Peter Wohlleben aus dem Kreis Ahrweiler hat eigenen Angaben zufolge Strafanzeige gegen die staatliche Forstverwaltung gestellt. Hintergrund seien die großen Kahlschläge in ehemaligen Fichtenwäldern bei Montabaur im Westerwald. Wie Wohlleben mitteilt, handelt es sich dabei um Schutzgebiete. Er gehe also davon aus, dass die Fällungen illegal gewesen sein könnten. Das passende Rechtsgutachten hat Wohlleben eigenen Angaben zufolge mithilfe von Spenden finanziert. Er setzt sich bereits seit Langem gegen großflächige Kahlschläge in den Wäldern ein.