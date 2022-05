Die Stadt Montabaur steht auch in diesem Jahr wieder finanziell gut da. Sie rechnet in diesem Jahr eigenen Angaben zufolge mit Einnahmen in Höhe von mehr als 57 Millionen Euro. Der vom Stadtrat einstimmig verabschiedete Haushalt 2022 sieht daher einige Investitionen vor. Gleichzeitig sollen Schulden abgebaut werden. Wie die Stadt Montabaur mitteilt, soll das Geld etwa in die Sanierung und den Ausbau der Kitas fließen. Auch Straßen, Wege und Parkplätze sollen demnach saniert werden.