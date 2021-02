Die Polizei hat auf dem Rastplatz Heiligenroth bei Montabaur an der A3 auf der Ladefläche eines Lastwagens erneut zwei geschmuggelte Menschen entdeckt. Der Lkw-Fahrer hörte den Angaben zufolge am Montagvormittag Klopfgeräusche und verständigte die Polizei. Die Beamten entdeckten demnach daraufhin eine Frau und eine 17 Jahre alte Jugendliche. Die beiden seien Mutter und Tochter. Sie waren eigenen Angaben zufolge in Belgien auf den Lkw geklettert und wollten nach Großbritannien. Am Samstag waren auf dem Rastplatz Heiligenroth drei Jugendliche und drei Erwachsene in einem Lastwagen entdeckt worden. Sie waren offenbar in Rumänien von Unbekannten auf der Ladefläche versteckt worden.