Bauleitverfahren für Vergrößerung des FOC gestartet

Der Stadtrat und der Verbandsgemeinderat Montabaur haben das Bauleitverfahren für die geplante Vergrößerung des Factory Outlet Centers (FOC) eingeleitet. Wie die Stadt mitteilt, wird somit ein Bebauungsplan aufgestellt und der Flächennutzungsplan dementsprechend geändert. Der Investor des Outlet Centers möchte die Verkaufsfläche des FOC gerne verdoppeln. In seiner jetzigen Größe sei das Outlet Center nicht mehr konkurrenzfähig, so die Argumentation. Umliegende Städte wie Limburg oder Koblenz kritisieren die Pläne. Sie sehen in der geplanten Vergrößerung des FOC eine Konkurrenz für ihren eigenen Einzelhandel.