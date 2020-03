Wegen der Corona-Pandemie schränken die Kreise im Norden von Rheinland-Pfalz die Müllabfuhr ein. Damit wollen sie ihre Mitarbeiter schützen und so die Müllabfuhr insgesamt am Laufen halten. Im Westerwaldkreis wird zunächst bis nach Ostern kein Papier, Sperr- und Sondermüll mehr abgeholt. Die Deponien in Meudt und Rennerod sind zu. Auch der Kreis Altenkirchen hat seinen Betriebs- und Wertstoffhof in Nauroth geschlossen.

Im Rhein-Hunsrück-Kreis, im Kreis Neuwied und im Rhein-Lahn-Kreis sind die Wertstoffhöfe und Abgabestellen ebenfalls zu. Im Kreis Cochem-Zell wird ab kommenden Montag kein Sperrmüll mehr abgeholt, die Müllumladestelle Cochem-Sehl nimmt keine Anlieferungen mehr entgegen. Auch der Kreis Ahrweiler schließt seine Deponien für private Anlieferungen und kappt vorerst alle Dienstleistungen wie etwa das Geschirrmobil. Der Kreis Mayen-Koblenz setzt seine Schadstoffsammlung per Umweltmobil aus.